Шарапова впервые за 10 лет сыграет на Кубке Кремля

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в Кубке Кремля. Об этом сообщается на сайте соревнований.

«Сегодня было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в китайском Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира», — гласит заявление организаторов.

Отмечается, что долгое время участие спортсменки оставалось под вопросом. Кубок Кремля пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 14 по 22 октября. Последний раз Шарапова выступала на турнире в 2007 году, когда уступила белоруске Виктории Азаренко во втором круге.

Ранее 13 октября Шарапова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фогель со счетом 6:3, 6:1.

9 октября 30-летняя Шарапова вошла в топ-100 обновленного рейтинга WTA, заняв в нем 86-ю строчку. В конце апреля этого года россиянка вернулась в теннис после 15-месячного отстранения за употребление мельдония.