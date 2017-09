Го в чатик, я создала

На прошедшем US Open россиянка Мария Шарапова добралась только до четвертого круга, поэтому получила целый вагон свободного времени. От скуки она неожиданно решила пообщаться с подписчиками в Twitter. О чем Мария рассказала поклонникам и всему миру — в материале «Ленты.ру».

Одна из лучших теннисисток мира редко дает интервью, а когда дает, то говорит о работе, травмах, соперницах и других не самых интересных широкой аудитории вещах. Общение в социальных сетях — возможность показать себя с новой стороны, затронуть темы, о которых обычно не спрашивают на пресс-конференциях и в эксклюзивных беседах журналисты.

В переписке с фанатами 30-летняя россиянка, в данный момент занимающая 103-е место в мировом рейтинге, рассказала о любимой еде, сериалах, своей книге и ответила на множество оригинальных и не всегда умных вопросов.

Как вам пицца с ананасами?

Шарапова: Представьте, как итальянец отреагирует, если вы положите ему на пиццу ананас!

Какой фильм был последним, который вы смотрели? Если у вас вообще хватает времени на кино!

«Что такое здоровье». Документальный фильм, который, как мне кажется, посмотрели уже почти все.

Мария, это самоуверенно, но все же, есть ли шанс, что вы станете моей девушкой?

Это очень самоуверенно! Но вы молодец, что попытались.

Какой ваш любимый бургер?

Мне нравятся вегетарианские бургеры из NYC's Superiority.

Что вам больше всего нравится в кочевой жизни теннисиста?

Нагонять пропущенные эпизоды сериалов Netflix!

Какая ваша любимая книга из тех, что вы недавно читали?

«Человек в поисках смысла», автор — австрийский психиатр Виктор Франкл.

Мария, вам нравится тако? (традиционное блюдо мексиканской кухни, — прим. «Ленты.ру»).

Ребята, это уже третий вопрос о еде, на который я отвечаю за пять минут! Вы знаете, как привлечь мое внимание... Тако — крутая штука.

Какой ваш любимый сериал от Netflix?

«Озарк». Он мой любимый со времен «Остаться в живых».

Какой ваш любимый язык, не считая русского и английского?

Португальский навсегда!

Мария, вы смотрите «Игру Престолов»?

Нет, а стоит?!

Мария, а можете скинуть селфи?

По шкале от одного до десяти, насколько вы воодушевлены тем, что ваша книга поступит в продажу уже завтра?

Даже поверить не могу, что это случится уже завтра! То есть действительно представить не могу, что она появится на прилавках!

Что мне нужно сделать, чтобы получить вашу книгу с вашей личной подписью и посланием? Моя сестра — ваша большая поклонница!

Я буду подписывать книги в пятницу, 15 сентября.

Вы продолжите писать?

Думаю, что сделаю небольшой перерыв. Работа над книгой — это очень долгий процесс.

Маша, какое ваше любимое физическое упражнение, кроме занятий боксом?

Силовая йога.

Мария, мне пойти на пробежку или остаться в кровати и поесть макаруны (кондитерские изделия, — прим. «Ленты.ру»)?

Вы спрашиваете не того человека!

Ваш любимый фильм от Disney?

Пришлось гуглить, какие фильмы были у Disney, чтобы ответить. Мой любимый, пожалуй, «Мэри Поппинс»!

Ваша любимая песня Florence and the Machine?

Never Let Me Go.

На чьем концерте вы были в последний раз?

Если не ошибаюсь, это был Стиви Уандер. Он — легенда!

Какой вид деятельности вам помогает очистить разум после тяжелого дня?

Прослушивание подкастов.

Привет, красавица! Не планируешь посетить Южную Америку в ближайшем будущем?

Пока я пережидаю ураган на севере.

Жена хочет, чтобы мы взяли котенка. Что скажете?

Хм. Я не кошатница.

Какой был ваш любимый предмет в школе? Математика?

Математика — не самый мой любимый предмет. Вы так хорошо меня знаете. Мне нравилось изобразительное искусство.

Я каждую секунду обновляю страницу. Мария, может вы ответите на мой вопрос?

Мы тут тусуемся: делаем маски для лица и едим жареный зефир. Простите!

Вы хорошо плаваете?

Я великолепна! На суше.

Что вы делаете, когда вам скучно?

Отвечаю на вопросы подписчиков в Twitter!