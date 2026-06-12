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23:20, 11 июня 2026Мир

Трамп назвал место подписания договора о завершении войны с Ираном

Трамп: Соглашение с Ираном может быть подписано в предстоящие выходные в Европе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Соглашение о завершении войны с Ираном могут подписать уже в ближайший уик-энд. Об этом журналистам рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер допустил, что необходимые документы подпишут уже на выходных. Произойти это может в Европе, однако сам Трамп ехать туда отказался.

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», — сообщил глава Белого дома в разговоре с корреспондентами.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о завершении боевых действий. «Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — заявил лидер США.

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