Трамп назвал место подписания договора о завершении войны с Ираном

Трамп: Соглашение с Ираном может быть подписано в предстоящие выходные в Европе

Соглашение о завершении войны с Ираном могут подписать уже в ближайший уик-энд. Об этом журналистам рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер допустил, что необходимые документы подпишут уже на выходных. Произойти это может в Европе, однако сам Трамп ехать туда отказался.

«Может быть скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди [Вэнс] будет там, вице-президент, и некоторые люди», — сообщил глава Белого дома в разговоре с корреспондентами.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о завершении боевых действий. «Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном», — заявил лидер США.