Канадский теннисист Шаповалов покалечил главного судью в матче Кубка Дэвиса

Канадский теннисист Денис Шаповалов, занимающий 234-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), покалечил главного арбитра на матче 1/8 финала Кубка Дэвиса со сборной Великобритании. Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале Awesome Clips.

17-летний Шаповалов, раздосадованный ошибкой, сильно ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо судье на вышке. Рефери была оказана помощь, после чего он объявил о завершении матча и победе сборной Великобритании.

На момент инцидента 22-летний Эдмунд (47-я ракетка мира) выигрывал у Шаповалова со счетом 6:3, 6:4, 2:1 (с брейком). Это был пятый решающий матч противостояния Канады и Великобритании, проходившего в Оттаве с 3 по 5 февраля.

В четвертьфинале сборная Соединенного Королевства сыграет с командой Франции на выезде. Матч пройдет с 7 по 9 апреля.