Тарпищев назвал необходимое условие для победы россиян в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан национальной команды Шамиль Тарпищев завил, что сборная не сможет выиграть Кубок Дэвиса, пока у нее не появятся два равноценных состава. Его слова приводит ТАСС.

«В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава — без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса. Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько неплохих игроков на подходе к сборной», — рассказал Тарпищев. Он также отметил, что остался доволен игрой россиян в проигранном матче 1/8 финала Мировой группы со сборной Сербии.

«Мы играли хорошо, я очень доволен. Каждый наш теннисист бился до последнего — это очень радует», — подчеркнул президент ФТР.

4 февраля россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов уступили сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6 в рамках матча 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Таким образом, преимущество сербских теннисистов достигло трех очков, что обеспечило им общую победу.

В сентябре россияне сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

