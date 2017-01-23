Определился состав сборной России по теннису на матч с Сербией в Кубке Дэвиса

Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Кузнецов и Константин Кравчук сыграют в составе сборной России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Его слова в понедельник, 23 января, приводит ТАСС.

«Первоначально планировалось, что с сербами сыграет Донской и Рублев, но их заменили Хачанов и Медведев. У нас взят курс на омоложение сборной, и в этом плане нашим теннисистам пойдет только на пользу, что против них будет Джокович. Ребята будут стараться, а победим сербов или нет — это как получится. Здесь главное — это накапливать опыт», — сказал Тарпищев.

Таким образом, состав сборной России будет выглядеть следующим образом: Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63). За сербов сыграют Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

Матч 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Он проводится ежегодно с 1900 года. С 1979-го соревнования проходят под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).