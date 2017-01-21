Победивший Джоковича Истомин вышел в 1/8 финала Australian Open

Представитель Узбекистана Денис Истомин обыграл испанца Пабло Карриньо-Бусту и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 21 января и завершилась победой Истомина в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался 3 часа 27 минут. В следующей стадии турнира Истомин встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Ришар Гаске (Франция).

19 января Истомин, занимающий 117-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в матче второго круга оказался сильнее действующего чемпиона Australian Open серба Новака Джоковича.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.