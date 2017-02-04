Сборная России проиграла команде Сербии в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса

Сборная России проиграла команде Сербии в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьей игре, состоявшейся в субботу, 4 февраля, россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов уступили сербам Виктору Троицки и Ненаду Зимоньичу со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 4:6. Таким образом, преимущество сербских теннисистов достигло трех очков, что обеспечило им победу в матче.

В пятницу, 3 февраля, Новак Джокович обыграл Даниила Медведева со счетом 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (в четвертой партии российский спортсмен отказался от продолжения борьбы), а Виктор Троицки оказался сильнее Карена Хачанова (6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)).

Очные встречи Джоковича и Хачанова, а также Троицки и Медведева пройдут в воскресенье, 5 февраля, однако их результат не повлияет на исход матча.

В сентябре россияне сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).