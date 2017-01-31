Джокович подвез теннисиста Медведева на личном самолете на матч Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл на матч Кубка Дэвиса со сборной Сербии вместе с Новаком Джоковичем на его личном самолете. Об этом сообщается в аккаунте Федерации тенниса России (ФТР) в Facebook.

«Даниил Медведев присоединился к сборной России в сербском Нише, где пройдет матч Мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса Сербия — Россия. Прилетел он в Ниш вместе... с Новаком Джоковичем на его личном самолете», — говорится в сообщении. Также отмечается, что первыми на встречу прибыли россияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов, которые провели совместную тренировку.

Матч 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля. В состав сборной России вошли Андрей Кузнецов (45-я ракетка мира), Константин Кравчук (88), Карен Хачанов (52) и Даниил Медведев (63). За сербов сыграют Новак Джокович (2), Душан Лайович (94), Виктор Троицки (35) и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Он проводится ежегодно с 1900 года. С 1979-го соревнования проходят под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).