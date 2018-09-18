Шарапова объяснила досрочное завершение сезона

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение досрочно завершить сезон. Ее слова приводятся на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно время на восстановление после травмы. Я расстроена, что не смогу вновь сыграть перед болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь, у меня появится такая возможность в будущем», — заявила 31-летняя россиянка.

17 сентября стало известно, что Шарапова не выйдет на корт в Тяньцзине. Сообщалось, что теннисистка вернется на корт в начале 2019-го.

4 сентября Шарапова вылетела с турнира US Open. В 1/8 финала турнира она не сумела переиграть испанку Карлу Суарес-Наварро.

По итогам сезона-2018, ставшего первым для россиянки после дисквалификации, Шарапова вернулась в топ-25. Она приняла участие в 11 турнирах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!