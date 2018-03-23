Российский теннисист предложил сопернику смотреть на него и заткнуться

juniortennisru / YouTube

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел сдержать эмоции после поединка с греком Стефаносом Циципасом в первом раунде турнира в Майами (штат Флорида, США). Видео с высказываниями Медведева в адрес соперника опубликовал на своем YouTube-канале пользователь juniortennisru.

После традиционного рукопожатия Медведев начал оскорблять соперника в ответ на его возмущенную реплику. Что конкретно сказал грек, неизвестно.

«Ты бы лучше заткнулся. У тебя какие-то проблемы? Ты во время игры бежишь на пять минут в туалет. Задеваешь сетку после удара и даже не извиняешься. На меня смотри!» — сказал теннисист.

Матч завершился победой Медведева 2:6, 6:4, 6:2.

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