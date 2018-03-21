Шарапова разоткровенничалась в ответ на упрек фаната

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем после упрека болельщика. Подробностями своего состояния она поделилась в Twitter.

Поклонник Шараповой пожаловался на то, что он несколько раз покупал билеты на турниры с ее участием, но она снималась с соревнований. «Мария делает это снова и снова. Я люблю ее и уважаю, но разочарован», — написал фанат.

«Обычно я не распространяюсь о своих травмах, потому что это часть жизни профессионального спортсмена, и мы просто пытаемся справляться с ними. В последние месяцы меня беспокоило левое предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга турнира в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли», — ответила Шарапова.

Теннисистка добавила, что врачи обнаружили в ее легких воздушный пузырь и запретили ей летать в течение трех недель. «Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, делать уколы, посещать по пять врачей в месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то могу сказать, что вы ошибаетесь», — подытожила спортсменка.

16 марта 30-летняя Шарапова снялась с турнира в Майами. За неделю до этого Мария прекратила сотрудничество с голландским тренером Свеном Груневелдом. Она работала под его руководством с 2014 года.

Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!