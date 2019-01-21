Серена Уильямс по ошибке посчитала себя первой ракеткой мира

Американка Серена Уильямс ошибочно посчитала себя первой ракеткой мира перед началом матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против румынки Симоны Халеп. Видео появилось в Twitter-аккаунте SimoReactions.

Во время представления теннисистов диктор объявил о выходе на корт первой ракетки мира, и Уильямс вышла из подтрибунного помещения. Затем американка осознала свою ошибку и вернулась обратно, пропустив вперед Халеп.

Румынка занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она была посеяна на турнире под первым номером. Уильямс одержала победу над Халеп в четвертом круге Australian Open. Матч завершился победой американки в трех сетах — 6:4, 1:6, 4:6.

Турнир в женском одиночном разряде завершится 26 января.

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