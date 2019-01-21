Серена Уильямс выбила первую ракетку мира с Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс выбила первую ракетку мира румынку Симону Халеп в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча прошла в понедельник, 21 января, и завершилась победой Уильямс в трех партиях — 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут. Американка, посеянная на турнире под 16-м номером, в четвертьфинале встретится с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой (седьмой номер).

20 января Australian Open покинула россиянка Мария Шарапова. Она проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

Турнир в женском одиночном разряде завершится 26 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



