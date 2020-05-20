Третьяк осудил Запад за принижение величия победы СССР в войне

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк раскритиковал западных политиков за их отношение к роли СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает «Русская планета».

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР, западным политикам выгодно принизить значимость победы советских войск над нацистской Германией. «Я был в Освенциме, и польские экскурсоводы рассказывают, кто освободил заключенных, но ни разу не сказали про наши войска», — заявил он.

Третьяк подчеркнул, что подрастающему поколению необходимо напоминать о войне. «Мы стали забывать свои победы — что в спорте, что в космосе, что в Великой Отечественной. А на них нужно воспитывать», — отметил он.

8 мая в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья совместного авторства министров иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и Эстонии. В нем Россию обвинили в создании «культа победы» и исторических манипуляциях.

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР. Всю игровую карьеру он провел в московском ЦСКА.

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