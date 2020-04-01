Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. О решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сообщает Daily Mail.

Организаторы пришли к выводу, что перенос турнира или выступления теннисистов при пустых трибунах являются неприемлемыми вариантами и отказались от его проведения. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.

Решение организаторы приняли по итогам экстренного заседания 1 апреля. Изначально планировалось, что турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

Победителями в одиночных разрядах в прошлом году стали серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп.

По состоянию на 1 апреля в Великобритании выявлено более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей от заболевания превысило две тысячи.

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