Медведев вылетел из полуфинала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел из полуфинала Открытого чемпионата США (US Open), уступив австрийцу Доминику Тиму. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Тим одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.
В финале австриец сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева.
Финал US Open запланирован на 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Медведев дошел до финала US Open, став первым россиянином в решающей стадии турнира за 14,5 года. В матче он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.