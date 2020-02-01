Отец победительницы Australian Open рассказал о «жестких русских корнях» дочери

Отец победительницы Australian Open Софии Кенин Александр высказался об успехах теннисистов с российскими корнями. Его слова приводит The Times.

«Мне кажется, в них есть какой-то корень. Корень жесткий и горький. Вокруг него украшения, но внутри что-то есть», — посчитал Кенин. Он вспомнил, как переехал из СССР в США, отметив, что его дочери пришлось столкнуться со многими трудностями.

Отец спортсменки заявил, что хотел лучшего будущего для своих детей. «В СССР была совершенно другая страна, все запрещено. Я восемь лет пытался выбраться. Они контролировали все. Нам не давали смотреть мир», — добавил он.

Ранее 1 февраля Кенин стала победительницей Australian Open, в финале турнира обыграв испанку Гарбинье Мугурусу. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2. До этого лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» был четвертый раунд на «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Кенин родилась в 1998 году в Москве. Через несколько месяцев после рождения ребенка ее родители уехали в США.

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