Россиянин Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 ноября, в Лондоне и завершилась победой россиянина в трех сетах (3:6, 7:6, 6:3). Поединок длился 2 часа 35 минут.

Медвевев стал первым россиянином в финале турнира за 11 лет. В решающей встрече ему будет противостоять австриец Доминик Тим. В 2009-м победителем Итогового чемпионата ATP стал Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.