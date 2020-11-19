Россиянин Медведев обыграл первую ракетку мира

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский теннисист переиграл первую ракетку мира со счетом 6:3, 6:3. Противостояние длилось один час 21 минуту. Медведев обеспечил себе выход в полуфинал турнира. Следующим соперником может стать испанский теннисист Рафаэль Надаль или грек Стефанос Ципас.

Также Медвевев стал первым россиянином в полуфинале турнира за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового чемпионата ATP стал Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Является одним из двух представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. Первым был Марат Сафин.