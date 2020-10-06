Джокович прокомментировал новый удар мячом в судью

Сербский теннисист Новак Джокович во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал новый удар в одного из судей во время встречи против россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос».

«Это было неприятное дежавю. Сейчас я пытаюсь найти судью и узнать, все ли в порядке, потому что я видел у него небольшой синяк и покраснение в том месте, куда попал мяч», — сказал спортсмен. Он добавил, что из-за случившегося ранее в Нью-Йорке к этому эпизоду будет повышенное внимание.

Джокович случайно попал в лицо арбитру во время приема подачи. Рефери не получил серьезных травм, а к спортсмену не применили санкций. Игра завершилась победой Джоковича в трех сетах, серб вышел в четвертьфинал турнира.

6 сентября серб во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты в неигровом эпизоде не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.

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