Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Андрей Рублёв
Сегодня
Начало в 13:00 (МСК)
Стефанос Циципас
Ролан Гаррос (м)
Зенит-2
Санкт-Петербург
Сегодня
Начало в 13:00 (МСК)
Зенит Ирк
Иркутск
ПФЛ - Группа 2 • 9-й тур
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Сегодня
Начало в 14:00 (МСК)
Чита
Чита
ПФЛ - Группа 2 • 9-й тур
Россия
8 октября
Начало в 19:15 (МСК)
Швеция
Товарищеские матчи (сборные) • Товарищеские матчи 1
Бельгия
8 октября
Начало в 21:45 (МСК)
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи (сборные) • Товарищеские матчи 1
Англия
8 октября
Начало в 22:00 (МСК)
Уэльс
Товарищеские матчи (сборные) • Товарищеские матчи 1
Последние новости
Протестующие в Киргизии назначили нового мэра Бишкека
Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране
Проправительственный митинг в Киргизии перерос в оппозиционный
Бывшего адвоката Ефремова проверят на клевету против полицейских
Стало известно самое удобное для путешествий гражданство
Российский бизнес приготовился к «смерти»
Популярная в 70-х обувь стала новым трендом у женщин
Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой
Новости партнеров

Джокович прокомментировал новый удар мячом в судью

Перейти в «Мою Ленту»
Новак Джокович
Новак Джокович
Кадр: Roland Garros / YouTube

Сербский теннисист Новак Джокович во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал новый удар в одного из судей во время встречи против россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос».

«Это было неприятное дежавю. Сейчас я пытаюсь найти судью и узнать, все ли в порядке, потому что я видел у него небольшой синяк и покраснение в том месте, куда попал мяч», — сказал спортсмен. Он добавил, что из-за случившегося ранее в Нью-Йорке к этому эпизоду будет повышенное внимание.

Джокович случайно попал в лицо арбитру во время приема подачи. Рефери не получил серьезных травм, а к спортсмену не применили санкций. Игра завершилась победой Джоковича в трех сетах, серб вышел в четвертьфинал турнира.

6 сентября серб во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты в неигровом эпизоде не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Джокович снова попал мячом в судью
Фанаты затравили ставшую причиной дисквалификации Джоковича с US Open судью
Джоковича выгнали с US Open за удар мячом в женщину-арбитра
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 4 октября

«Это был гений»

Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
07:44Сегодня

Участник ЧМ по картингу бросил бампер в соперника и спровоцировал массовую драку

00:58Сегодня

Гол в ворота «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ

23:41 5 октября

Сейв вратаря новичка АПЛ признан лучшим в четвертом туре

Спорт00:02 2 октября

«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»

Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
23:09 5 октября

Джокович снова попал мячом в судью

21:25 5 октября

Адвокат избитого Широковым судьи призвал футболиста к активным действиям

20:09 5 октября

Российский волейболист призвал принять и простить коронавирус

Спорт00:03 1 октября

«Теперь английский футбол представлен в России полностью»

Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
19:26 5 октября

«Арсенал» уволил проработавшего 27 лет в клубе маскота в целях экономии

18:38 5 октября

Игроки «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Астон Виллы» признаны лучшими в туре АПЛ

18:10 5 октября

Уткин сравнил узбекского футболиста «Спартака» с енотом

Россия
Академик РАН оценил версию Greenpeace о загрязнении на Камчатке
Борис Ельцин«Два десятка президентов»
30 лет назад регионы России один за другим объявляли о независимости. Чего и как они добивались?
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
«Переломный год в истории»
 
Путин пообещал не отменять конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего»
Российский министр со слезами на глазах пообещал меньше есть
Все материалы
Мир
В России назвали позором блокировку выступления бывшего главы ОЗХО в Совбезе ООН
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
Трамп рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы
Третья мировая волна
Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
Заразившийся коронавирусом Трамп покинул госпиталь
Страны ЕС отозвали часть послов в Белоруссии
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Все материалы
Бывший СССР
Протестующие в Киргизии назначили нового мэра Бишкека
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Протестующие заняли здание правительства Киргизии
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
В Киргизии главы сразу трех областей подали в отставку
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Протестующие захватили мэрию Бишкека
Все материалы
Экономика
Добыча нефти в мире оказалась под угрозой
Rambler Group усилила борьбу с пиратством
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
В России захотели повысить налог на вывод денег в офшоры
Новые русские
В России нашли способ побороть безработицу. Для этого людей решили массово переобучить
Tele2 примет на переработку старые телефоны в 60 регионах страны
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о задержании сына бывшего губернатора Фургала
Милиционер осматривает автомат Султан-Саида Эдиева «Терять ему нечего: он смертник»
В 2001 году чеченский боевик захватил автобус. Пассажиров освобождали 50 бойцов спецназа «Альфа»
Гибелью животных и загрязнением воды на Камчатке займется центральный аппарат СК
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Гибель молодой россиянки в уличной драке попала на видео
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Полицейские уничтожили более тонны конопли в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Порье согласился на бой с Макгрегором в UFC
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Российская фигуристка рассказала о требованиях к весу для спортсменок
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
Трусова прекратила работу с ушедшим от Тутберидзе к Плющенко тренером
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень-нацист попытался найти жену в Tinder и разозлил девушек
Империя должна умереть
 
Женщина пригласила на свадьбу кенгуру и получила «лучшую в мире» фотографию
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о написании некрологов на обидчиков
Игра для взрослых
 
Одного из богатейших людей планеты высмеяли за слишком бедную вечеринку
Все материалы
Ценности
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах
Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый повар раскрыл секрет приготовления идеального стейка
Моложавая 71-летняя женщина раскрыла тайну «вечной молодости»
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Головная боль у женщины оказалась признаком живущих в ее мозге ленточных червей
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Женщина убила возлюбленного и вышла замуж за своего отца
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Обновленный Jaguar XF лишился части моторов
Знак неравенства: BMW 8 против Audi A7
Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?
Стало известно, во сколько россиянам обходится содержание машин
Европейские спорткары с американскими «мускулами»
Ценности Старого Света: элегантный дизайн, тщательная настройка шасси… И мотор V8 из США
Купе-универсал на базе Ferrari 612 Scaglietti пустят с молотка
Самые зрелищные кадры российского дрифта: 5-й этап
Дриф-уикенд в Рязани принес и красивую борьбу, и аварии
На российском заводе Haval сфотографировали новинку
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Москвичи обоготворили общественные туалеты
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы