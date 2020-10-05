Джокович снова попал мячом в судью

Сербский теннисист Новак Джокович попал в одного из судей во время матча против россиянина Карена Хачанова на «Ролан Гаррос». Видео опубликовано в Twitter Eurosport.

Игрок случайно угодил в лицо арбитру во время приема подачи. Рефери не получил серьезных травм, а к спортсмену не применили санкций. Игра завершилась победой Джоковича в трех сетах, серб вышел в четвертьфинал турнира.

Джокович 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты в неигровом эпизоде не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста.