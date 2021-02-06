Команда Загитовой стала лидером после короткой программы на Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой обошла соперников из коллектива Евгении Медведевой по итогам короткой программы на командном турнире в рамках Кубка Первого канала в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подопечные олимпийской чемпионки в сумме набрали 931,41 балла. Команда двукратной чемпионки мира показала суммарный результат 912,92 балла.

В ходе соревнований фигуристы превзошли два мировых рекорда. Спортивная пара Евгения Морозова / Владимир Тарасов, представляющие команду Загитовой, набрали 83,61 балла. Их оппоненты из команды Медведевой Александра Степанова и Иван Букин набрали 90,75 балла в танцах на льду. Коме того, подопечная Загитовой Камила Валиева набрала 90,25 балла. Результаты не будут официально зарегистрированы как мировые рекорды, так как показаны на внутренних соревнованиях.

Командный турнир проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Произвольную программу спортсмены представят в воскресенье, 7 февраля. В каждой команде по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Победитель определится суммированием всех баллов.