Медведева одним словом описала возвращение к Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире программы «Вечерний Ургант» одним словом описала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

Фигуристка выбрала слово «удовлетворение». Она заявила, что после ее ухода от Тутберидзе в мире фигурного катания было много напряженности и ее возвращение, наконец, положило этому конец. Спортсменка добавила, что ей было сложно работать при обилии критики и слухов, однако теперь она может спокойно готовиться к соревнованиям и держать себя в форме.

Спортсменка объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе в сентябре прошлого года. Тогда она сказала, что в их отношениях с тренером все хорошо.

Медведева покинула группу Тутберидзе летом 2018 года, после того как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане под руководством Тутберидзе Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также победила в финале Гран-при.

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