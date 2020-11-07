Призер Олимпиады связала травму Медведевой с ее возвращением к Тутберидзе

Серебряная медалистка Олимпийских игр в парном катании Марина Черкасова объяснила травму фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее мнению, повреждение спортсменки связано с ее возвращением к тренеру Этери Тутберидзе. Фигуристка считает, что россиянка отвыкла от высоких нагрузок и не рассчитала силы.

Черкасова также добавила, что травмы многих фигуристов связаны с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса. Кроме того, специалист призналась, что рада возвращению Медведевой в Россию

8 октября, сообщалось, что спортсменку госпитализируют для обследования из-за травмы спины. Повреждение не позволило Медведевой выступить на первых этапах Кубка России. За три недели до травмы россиянка вернулась в группу Тутберидзе. До этого она тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера.

На счету Медведевой серебряная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах серии Гран-при.

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