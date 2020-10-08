Получившая травму Медведева рассказала о своем состоянии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в Instagram о своем состоянии.

Получившая травму спины спортсменка объяснила, что ситуацию спровоцировали старые проблемы. «Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием», — отметила 20-летняя Медведева. Она подтвердила, что пропустит Кубок России, но рассчитывает восстановиться к другим стартам.

Из-за травмы Медведева пропустит второй этап Кубка России, который пройдет в столице с 10 по 13 октября. Спортсменка была вынуждена сняться и с первого этапа турнира, который состоялся в Сызрани.

16 сентября Медведева заявила о возвращении в группу отечественного тренера Этери Тутберидзе. С весны 2018-го она тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

На счету Медведевой серебряная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, а также победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах Гран-при.