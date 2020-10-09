Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео из больничной палаты. Ролик спортсменка выложила в своем Instagram.

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — подписала публикацию россиянка.

В четверг, 8 октября, сообщалось, что спортсменку госпитализируют для обследования из-за травмы спины. Повреждение не позволит Медведевой выступить на втором этапе Кубка России в Москве.

На счету Медведевой серебряная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, а также по две победы на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, россиянка дважды побеждала в финалах серии Гран-при.