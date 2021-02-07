Медведева отреагировала на поражение от команды Загитовой на турнире в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на поражение в турнире на Кубке Первого канала от команды Алины Загитовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка выразила сожаление, что ей пришлось бороться за победу с соотечественниками. «Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Я болею за спорт, думаю, для нас было бы теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то», — отметила Медведева.

Командный турнир проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт» 6-7 февраля. Коллектив Загитовой взял верх по сумме короткой и произвольной программ со счетом 2634,95 — 2606,21.

В каждой команде было по три одиночника, три одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары. Победитель соревнований, призовой фонд которых составлял 10 миллионов рублей, определился суммированием всех баллов.