Туктамышеву назвали путеводной звездой для фигуристок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Елизавету Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. Об этом сообщает IFS Magazine.

По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне. «Она пример для тех, кто хорошо катается, но уже не является ребенком», — добавил Мишин.

На проходившем в декабре чемпионате России по фигурному катанию 24-летняя Туктамышева стала седьмой. Места с первого по третье заняли 16-летняя Анна Щербакова, 14-летняя Камила Валиева и 16-летняя Александра Трусова соответственно.

Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира. В ее активе также золото и бронза европейского первенства.