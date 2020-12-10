Заразившаяся коронавирусом Туктамышева рассказала о самочувствии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самочувствии после заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram.
По словам спортсменки, она чувствует себя хорошо. Россиянка также поблагодарила болельщиков за поддержку и беспокойство и посоветовала им беречь себя. К публикации Туктамышева прикрепила селфи.
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О положительном тесте Туктамышевой на коронавирус стало известно 5 декабря. Из за болезни спортсменка пропустила этап Кубка России в Москве.
21 ноября Туктамышева стала победительницей Гран-при России, проходившего в Москве. Сумма спортсменки за короткую и произвольную программы составила 223,39 балла.
25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. 23-летняя фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.