Роднина осудила заразившихся коронавирусом фигуристов за участие в банкете

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина осудила заразившихся коронавирусом российских фигуристов за участие в банкете после московского этапа Гран-при. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина заявила, что спортсменам необходимо выполнять требования Роспотребнадзора. «Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, видимо, не подействует», — посчитала депутат.

С пятого этапа Кубка России в Москве из-за коронавируса снялись чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев. Все трое выступали на московском этапе Гран-при, по итогам которого был организован праздничный банкет.

Пятый этап Кубка России станет заключительным и пройдет с 5 по 8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт». С 22 по 27 декабря должен состояться чемпионат страны.

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