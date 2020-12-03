Туктамышева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию из-за коронавируса

Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России в Москве, так как ее тест на коронавирус оказался положительным. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

О самочувствии спортсменки не сообщается. Этап соревнований станет заключительным и пройдет с 5 по 8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

21 ноября Туктамышева стала победительницей Гран-при России, проходившего в Москве. Сумма спортсменки за короткую и произвольную программы составила 223,39 балла.

25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. 23-летняя фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.