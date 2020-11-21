Туктамышева выиграла Гран-при России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в Москве в субботу, 21 ноября. Туктамышева после короткой программы занимала второе место, а в сумме она набрала 223,39 балла. Второй стала Алена Косторная, набравшая в сумме 220,78 балла. Замкнула тройку лучших Анастасия Гулякова с результатом 199,03 балла.

25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Она чисто исполнила тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.