Единственная ученица Тутберидзе на этапе Гран-при России снялась с турнира

Анна Щербакова, единственная представительница группы Этери Тутберидзе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, снялась с турнира. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

По информации источника, фигуристка вынуждена пропустить соревнования из-за болезни, по медицинским показаниям.

В этом сезоне Щербакова участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба турнира. Спортсменка — двукратная чемпионка России. В ее активе также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.

26 октября Щербакова рассказала об общении со спортсменками, ранее тренировавшимися вместе с ней у Тутберидзе, — Александрой Трусовой и Аленой Косторной. Она заявила, что у них остались хорошие человеческие отношения.

Косторная и Трусова с этого сезона тренируются в академии Евгения Плющенко. Они примут участие в Гран-при России. Соревнования пройдут с 20 по 21 ноября.