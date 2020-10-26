Щербакова рассказала об отношениях с Трусовой и Косторной

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об отношениях с другими спортсменками национальной команды. Ее слова приводит ТАСС.

«Вот мы пересеклись с девочками на открытых прокатах, и чисто человеческие отношения у нас остались такие же», — сказала она, отвечая на вопрос об общении со спортсменками, ранее тренировавшимися вместе с ней у Этери Тутберидзе, — Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

Фигуристка добавила, что они «спокойно болтали» и этого ей не хватало. «В прошлом году мы на все соревнования ездили вместе, и какая-то своя атмосфера сложилась», — отметила спортсменка.

25 октября Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи. Второе место заняла Дарья Усачева, тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева.

Щербакова — двукратная чемпионка России. В активе спортсменки также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020.

Косторная — чемпионка Европы и финала Гран-при. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. С сезона-2020/2021 спортсменки тренируются в академии Евгения Плющенко.