Слуцкая обвинила Плющенко в разжигании войны с Тутберидзе

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о конфликте тренеров по фигурному катанию Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Команда России».

По мнению спортсменки, войну разжигает двукратный олимпийский чемпион, так как с его стороны исходит больше критических выпадов. При этом Слуцкая отметила, что команда Плющенко получила двух готовых спортсменок, которые тренировались под руководством Тутберидзе. Фигуристка добавила, что не хочет осуждать ни одну из сторон конфликта.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки завоевали все свои награды на международных соревнованиях. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.