Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая пожаловалась на неадекватных болельщиков в фигурном катании. Об этом сообщает «Команда России».

По словам спортсменки, должна существовать здоровая критика, но сейчас диванные эксперты стараются превзойти сами себя. «По степени неадекватности болельщиков фигурное катание в нашей стране уступает только футболу», — отметила Слуцкая.

Россиянка также призвала поклонников фигурного катания не уделять слишком много внимания внешнему виду юных спортсменок. По ее мнению, их нужно оценивать прежде всего с точки зрения техники и артистизма.

2 октября Слуцкая призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. Она уточнила, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.