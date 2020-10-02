Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала порталу Teleprogramma.pro о своей неизлечимой болезни.

Она призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов до конца жизни. «К сожалению, оно не лечится», — заявила она, уточнив, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Ранее Слуцкая уже говорила, что страдает от васкулита. «Спасибо, что я выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом», — заявила она в 2019 году

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.