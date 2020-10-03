Ирина Слуцкая высказалась о реакции на ее неизлечимую болезнь

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram высказалась о реакции на ее неизлечимую болезнь.

«Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна. Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра "склею ласты»". История обросла безумными подробностями. Была удивлена количеству сообщений в директ с предложением помощи», — заявила 41-летняя спортсменка. Она добавила, что не делает акцент на своей болезни и рассказывает о васкулите для помощи другим.

2 октября Слуцкая призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного заболевания сосудов. Она уточнила, что диагноз ей поставили в 2003 году.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.