Фигуристка Щербакова выиграла этап Кубка России в Сочи

Анна Щербакова стала победительницей этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменки представили произвольные программы в воскресенье, 25 октября. За свой прокат россиянка получила 162.44 балла и выиграла соревнования с суммой 239.91 балла. Второе место на Кубке России заняла Дарья Усачева. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Туктамышева.
16-летняя Щербакова — двукратная чемпионка России. В активе спортсменки также серебряные медали финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020. Фигуристка также одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.