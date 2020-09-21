В группе Тутберидзе появилась новая фигуристка

Фигуристка Дарья Садкова стала новой ученицей российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом «Газете.ru» рассказал другой подопечный специалиста Всеволод Князев.

По его словам, спортсменка поменяла тренера три недели назад. Кроме того, на просмотр к Тутберидзе приходило много фигуристок, но взяли только Садкову.

На первом этапе Кубка России в Сызрани, проходившем в минувшие выходные, Садкова представляла республику Марий Эл. На лед ее выводили тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Спортсменка 2008 года рождения выступала в юниорском зачете.

Победу в соревнованиях фигуристок-одиночниц на первом этапе Кубка России одержала Анна Щербакова. На втором месте оказалась Анна Фролова (206,01 балла), тройку сильнейших замкнула Майя Хромых (192,62). Щербакова и Хромых тренируются под руководством Тутберидзе.