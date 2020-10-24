Щербакова проиграла юниорке Тутберидзе на этапе Кубка России

Ученица Этери Тутберидзе, юниорка Дарья Усачева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Усачева за свой прокат получила 78,41 балла. Действующая чемпионка России Анна Щербакова, также занимающаяся в группе Тутберидзе, проиграла ей менее балла (77,47). Третье место заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Судьи оценили ее выступление на 77,36 балла.

21 сентября сообщалось, что в группе Тутберидзе появилась новая фигуристка. Ею стала Дарья Садкова. На первом этапе Кубка России в Сызрани Садкова представляла республику Марий Эл, а на лед ее выводили тренеры группы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

16-летняя Щербакова — двукратная чемпионка России, серебряный призер финала Гран-при и чемпионата Европы сезона-2019/2020. 14-летняя Усачева — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года.

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