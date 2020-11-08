Косторная обошла Трусову в короткой программе на этапе Кубка России

Чемпионка Европы Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка набрала за свой прокат 78,15 балла и обошла Александру Трусову, которая получила 78,15 балла. Тройку сильнейших замкнула тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе Майя Хромых (76,79 балла). Все три спортсменки представляют Москву.

Косторная — чемпионка Европы и финала Гран-при. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. С сезона-2020/2021 спортсменки, работавшие под руководством Тутберидзе, тренируются в академии Евгения Плющенко.

Этап Кубка России в Казани — четвертый по счету. В общем зачете с 36 очками лидирует еще одна воспитанница Тутберидзе — Анна Щербакова, которая пропускает соревнования в Татарстане.