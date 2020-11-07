Плющенко рассказал об отказе Тутберидзе отпускать к нему Косторную

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об отказе тренера Этери Тутберидзе отпускать к нему фигуристку Алену Косторную. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на журнал Pirouette.

Плющенко заявил, что переход в академию был сознательным выбором Косторной. «Три недели она не тренировалась в старой группе. Они не хотели ее отпускать», — сказал тренер, добавив, что из-за этого спортсменка растеряла форму и не была готова к контрольным прокатам.

В июле этого года Косторная перешла к Плющенко из группы Тутберидзе. Она снялась с контрольных прокатов кандидатов в сборную России, которые проходили на арене «Мегаспорт» в Москве в сентябре, выступив только с короткой программой. По словам Плющенко, спортсменка выступала с травмой.

Под руководством Тутберидзе фигуристка завоевала все свои награды на международных соревнованиях. Она дебютировала во взрослом фигурном катании в 2019 году. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.

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