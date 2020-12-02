Тарасова отказалась подстраивать график под «коронавирус и грипп» спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что график чемпионатов и соревнований не должны подстраивать под «коронавирус и грипп» спортсменов. Она заявила об этом в интервью РИА Новости по телефону.

По ее словам, график соревнований не должен подстраиваться под состояние здоровья выступающих. Ранее в среду появилась информация о том, что чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев заболел пневмонией.

«Мы свое расписание чемпионатов и других соревнований под здоровье спортсменов не должны подстраивать. Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или еще что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. Мы бережем себя для того, чтобы по максимуму застраховать себя от болезни, но подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов — это непрофессионально», — сказала Тарасова.

Она также посоветовала спортсменам и тренерам в случае болезней сидеть дома и готовиться к следующим турнирам.

«С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам», — заключила тренер.

Отмечается, что этапы Кубка России по фигурному катанию проводятся по расписанию, несмотря на регулярные случаи заболеваний спортсменов.

Ранее Тарасова прокомментировала выступление телеведущей, певицы Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она не оценила номер под песню Басты «Сансара», который представил дуэт Бузовой и олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.