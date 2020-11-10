Тарасова сравнила Косторную и Трусову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила российских фигуристок Алену Косторную и Александру Трусову. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова посчитала, что Косторная не сможет обыграть Трусову при чистом прокате последней. «Саша прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат», — добавила она. Тренер назвала Трусову героем, заслуженно получившим баллы выше неофициального мирового рекорда.

9 ноября Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано, так как результат показан на национальном турнире. Второе место заняла Косторная, получившая за две программы 226,31 балла.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.