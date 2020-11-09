Трусова превзошла два мировых рекорда и победила на этапе Кубка России

Фигуристка Александра Трусова победила на этапе Кубка России в Казани, превзойдя два мировых рекорда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат в произвольной программе спортсменка получила 171,21 балла, превзойдя собственное мировое достижение (166,62 балла), установленное в 2019 году. Кроме того, Трусова превзошла рекорд россиянки Алены Косторной, которая в том же году набрала 247,58 балла по сумме двух программ. В Казани судьи отдали Трусовой 248,63 балла.

Второй на этапе Кубка России стала Косторная, получившая за две программы 226,31 балла. Тройку сильнейших замкнула Майя Хромых, набравшая сумму в 212,72 балла.

Достижения Трусовой на соревнованиях в Казани не будут считаться мировыми рекордами. Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), подобный статус не могут получить результаты, показанные на национальных турнирах.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



