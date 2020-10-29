Трусова рассказала об улучшениях после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью мексиканскому YouTube-каналу Cafecito con Masha рассказала об улучшениях после ухода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Трусова посчитала, что после смены тренеров в ее катании многое поменялось. «Где-то чуть поменялась, может быть, техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа, мы очень много работаем над этим. Проводим специально много льдов, чтобы улучшить катание», — заявила она. Фигуристка добавила, что ее цель на этот сезон — катать свои программы без ошибок.

15 октября Трусова выполнила на тренировке уникальный прыжок — четверной риттбергер. Этот прыжок ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях.

Трусова перешла в академию Евгения Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.

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