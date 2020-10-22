Трусова поделилась страхами

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась своими страхами. Об этом она рассказала в своей автобиографии, цитаты которой оказались в распоряжении Sport24.

По словам спортсменки, она боится летать на самолете, а также кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений. Трусову пугает то, что в этих ситуациях от нее ничего не зависит.

При этом россиянка отметила, что ей не страшно падать на лед, так как тут все зависит только от нее. Трусова добавила, что чувствует каждую мышцу своего тела и знает, что делать.

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями.

В октябре 2019-го Трусова выиграла канадский этап мирового Гран-при. В произвольной программе она совершила три четверных прыжка.