Трусова выполнила уникальный прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова выполнила на тренировке уникальный прыжок — четверной риттбергер. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте спортсменки.

Этот прыжок ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях. 16-летняя Трусова известна исполнением сложных технических элементов в своих программах.

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

В октябре 2019-го Трусова выиграла канадский этап мирового Гран-при. В произвольной программе она совершила три четверных прыжка.